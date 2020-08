Κοινωνία

Νέες ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς

Αλλαγές επιβεβλημένες λόγω του κορονοϊού και των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της πανδημίας.

Μετατίθενται οι ημερομηνίες κατάταξης όσων υποχρεούνται να καταταγούν στο Στρατό ξηράς με τη 2020 Ε ΕΣΣΟ,, για 5-6 ημέρες ,στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ.

Οι νέες ημερομηνίες κατάταξης τους είναι οι εξής :

α. Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 01 Σεπτεμβρίου θα καταταγούν στις 07 Σεπτεμβρίου , β. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις 02 Σεπτεμβρίου θα καταταγούν στις 07 Σεπτεμβρίου, γ. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις 03 Σεπτεμβρίου θα καταταγούν στις 08 Σεπτεμβρίου και δ. Οι υπόχρεοι για κατάταξη την 04 Σεπτεμβρίου θα καταταγούν στις 09 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώσουν νέα Σημειώματα Κατάταξης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία.