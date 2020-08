Κυκλάδες

Κορονοϊός: Ρεσιτάλ ανευθυνότητας από 24χρονη

Ταξίδεψε με τρένο, για Αθήνα, και πλοίο , για Σαντορίνη, ενώ ήξερε πως ήταν θετική στον ιό.

Διαγνώστηκε θετική, ενημερώθηκε αλλά παρόλα αυτά ταξίδεψε στη Σαντορίνη για διακοπές. Ο κορονοϊός ήταν κάτι που δεν την απασχολούσε καθόλου…

Η 24χρονηή, που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με τρένο, έμαθε ενώ βρισκόταν εν κινήσει ότι το τεστ στο οποίο είχε υποβληθεί ήταν θετικό. Της δόθηκε λοιπόν οδηγία να επισκεφθεί πρώτα νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Αττικό, κάτι που δεν έπραξε.

Αντ΄αυτού μπήκε στο πλοίο της γραμμής για Σαντορίνη. Εντοπίσθηκε, όμως, και οδηγήθηκε σε καμπίνα, μέχρι το Blue Star Delos να δέσει στο λιμάνι του νησιού. Στη Σαντορίνη δεν της επετράπη η έξοδος. Η 24χρονη παρέμεινε στην καμπίνα της και επέστρεψε στον Πειραιά. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε σε νοσοκομείο αναφοράς.