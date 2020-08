Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης: πιο απαραίτητο από ποτέ το εμβόλιο για την γρίπη (βίντεο)

Τι λέει για την μάσκα και τους μαθητές. Ποιες συστάσεις κάνει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Καθ. Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.