Αθλητικά

Equipe: Ο Μέσι πάει στη Μάντσεστερ Σίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος αποκάλυψε τη νέα ομάδα του "ψύλλου", σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα.

Μπορεί η διαφαινόμενη αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα να έχει ανοίξει την… όρεξη στους συλλόγους που ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ωστόσο η "Equipe" αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι.

H γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λεονάρντο, τηλεφώνησε στον πατέρα και εκπρόσωπο του "ψύλλου", Χόρχε Μέσι, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το γιο του και να εκφράσει το ενδιαφέρον της Παρί, σε περίπτωση αποχώρησης του 33χρονου επιθετικού.

Ωστόσο, και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατήρ Μέσι απάντησε ευγενικά στον Βραζιλιάνο, λέγοντάς του ότι ο γιος του επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι.