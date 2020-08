Πολιτική

Τουρκική οργή για το “κοινό μέτωπο” της ΕΕ απέναντι στις προκλήσεις

«Η ΕΕ δεν νομιμοποιείται να καλεί την Άγκυρα να σταματήσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες», τονίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Έντονη φαίνεται πως είναι η ενόχληση της τουρικής πλευράς από το αποτέλεσμα της άτυπης Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, να προχωρά σε αιχμηρή ανακοίνωση.

«Η αιτία της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή πλευρά, με τις μαξιμαλιστικές τους κινήσεις και τους ισχυρισμούς που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Η άνευ όρων στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση – με το πρόσχημα της αλληλεγγύη της ένωσης – σε αυτό το δίδυμο, το οποίο επιχειρεί να αγνοήσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντας της χώρας μας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύει περισσότερο την ένταση».

Ο Ακσόι κριτικάρει την Ε.Ε. αναφέροντας πως δεν νομιμοποιείται για «κριτικάρει τις τουρκικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και να ζητά τον τερματισμό τους. Διότι, όπως επιβεβαιώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η Ε.Ε. δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του ζητήματος».

Παράλληλα,καλεί την Ένωση και τα μέλη της να μην στηρίξουν – υπό την «ομπρέλα» της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης - τους «μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς» της χώρας μας, οι οποίοι δεν πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο, όπως σημειώνει.

«Η Ελλάδα δεν είναι αρχιπελαγικό κράτος. Αντίκειται με το διεθνές δίκαιο και τη νομολογία τα ελληνικά νησιά, ειδικά το Καστελόριζο, που βρίσκονται πιο κοντά στη χερσόνησο της Ανατολίας, να έχουν υφαλοκρηπίδα», σημειώνει ο ίδιος, ενώ αναφορικά με τις κυρώσεις που πιθανόν επιβληθούν στην Άγκυρα εάν δεν επέλθει αποκλιμάκωση, τόνισε πως μία συζήτηση για κυρώσεις, την ώρα που «η Τουρκία υπογραμμίζει πάντα την ανάγκη για διάλογο και διπλωματία, θα επιδεινώσει τη λύση των τρεχόντων προβλημάτων».

Όπως τονίζει, αυτές οι δηλώσεις αυξάνουν την «αποφασιστικότητα της Τουρκίας», η οποία, «παρ΄όλες τις παράνομες συμμαχίες που έχουν δημιουργηθεί εναντίον της, θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της και των Τουρκοκυπρίων».

Ολοκληρώνοντας, καλεί την ΕΕ να επιδείξει αμερόληπτοι στάση και να λειτουργεί ως σωστός διαμεσολαβητής «εάν επιθυμεί λύση στην Ανατολική Μεσόγειο».