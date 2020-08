Κοινωνία

Πέτσας: πιθανό το άνοιγμα σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Με τα τωρινά επιδημιολογικά δεδομένα είναι πιθανή η παράταση στο άνοιγμα των σχολείων κατά μία εβδομάδα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την 1η Σεπτέμβρη.

Μιλώντας στο στο MEGA σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και τις αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης με τον πρωθυπουργό, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι είναι πιθανή κατά μία εβδομάδα η παράταση στο άνοιγμα των σχολείων.

«Η αρχική ημερομηνία ήταν 7 Σεπτέμβριου, είναι πιθανό να έχουμε παράταση κατά μια εβδομάδα, θα αποφασισθεί την Τρίτη 1 του μήνα, αν θ α έχουμε αυτή την παράταση. Με τα επιδημιολογικά δεδομένα εδώ που βρίσκονται σήμερα, με κρούσματα στα επίπεδα που έχουμε σήμερα είναι πολύ πιθανό να υπάρχει παράταση» είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε:

«Αν υπάρξει μια ραγδαία αποκλιμάκωση τις επόμενες μέρες θα μειώνουμε στο 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά περιμείνουμε πάντα την εισήγηση των ειδικών μέχρι τις 31 Αυγούστου προκειμένου να πάρουμε τις αποφάσεις μας, την 1η Σεπτεμβρίου» είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι γονείς να φροντίσουν ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά τους στα αστικά κέντρα, στις οικίες τους, ώστε να έχουμε ένα διάστημα στο οποίο θα είναι με τις οικογένειες τους, θα περιορίσουν τις επαφές τους όσο είναι δυνατόν, για να μην ξεκινήσουμε τα σχολεία κατευθείαν από το σπίτι του παππού, από τις διακοπές γιατί αυτό ενέχει κίνδυνο μετάδοσης» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.