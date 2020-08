Αθλητικά

Western & Southern Open: Ο Ράονιτς “φρέναρε” τον Τσιτσιπά

Δεν κατάφερε ο Έλληνας τενίστας να συνεχίσει προς τον τελικό της διοργάνωσης.

Στους ημιτελικούς σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Western & Southern Open. Ο Μίλος Ράονιτς έβαλε «φρένο» στον Έλληνα πρωταθλητή και με 2-0 σετ (7-6 (5), 6-3) ήταν αυτός που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς δεν είχε «απάντηση» στο φοβερό σερβίς του Ράονιτς, αλλά ακόμη κι έτσι έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 1-0 στα σετ. Προηγήθηκε 6-5, με τον Ράονιτς να είχε το σερβίς για να παραμείνει... ζωντανός στο ματς. Ο Έλληνας τενίστας είχε την «χρυσή» ευκαιρία με το break-set point για να φτάσει στο 7-5 και να προηγηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, με τον Τσιτσιπά να μπαίνει δυνατά (2-0), ωστόσο, και πάλι ο αντίπαλός του είχε τις λύσεις. Κανένας από τους δύο δε μπορούσε να ξεφύγει, με τον Ράονιτς να κάνει το 6-5 και αμέσως μετά να φτάνει στο 1-0, μετά από το διπλό λάθος του Τσιτσιπά στο δεύτερο σερβίς.

Με τη ψυχολογία στο... ζενίθ ο Καναδός έφτασε σχετικά εύκολα στο 2-0 και θα παίξει το Σάββατο (29/08) στον τέταρτο τελικό σε Masters διοργάνωση έχοντας τρεις ήττες, τις δύο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και μία από τον Ραφαέλ Ναδάλ.