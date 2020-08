Πολιτική

Στα “κάγκελα” η αντιπολίτευση για τα αποτελέσματα της Συνόδου των ΥΠΕΞ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην ΕΕ.

Τουλάχιστον απογοήτευση εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να συμμερίζονται την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας και τονίζουν ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις για γρήγορη ανάληψη δράσης.

ΣΥΡΙΖΑ: Λάθος μήνυμα στην Τουρκία

Η αξιωματική αντιπολίτευση καταλογίζει στην κυβέρνηση μεγάλη αργοπορία, καθώς επί μήνες δήλωνε ότι η διεκδίκηση κυρώσεων προς την Τουρκία «δεν αποτελεί στρατηγική της επιλογή». Αυτό κοστίζει τώρα ακριβά στη χώρα, τονίζει η Κουμουνδούρου.

ΚΙΝΑΛ: Να υπάρξουν επιτέλους αποφάσεις

Την ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις προς τους εταίρους μας επισημαίνει το Κίνημα Αλλαγής, που καταλογίζει μεγάλες καθυστερήσεις στην Ε.Ε. αλλά και στην κυβέρνηση,

«Στα εύκολα -στα λόγια- πήγαμε πολύ καλά στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. Στα δύσκολα -στις κυρώσεις- βλέπουμε σε ένα μήνα. Την απόλυτη ικανοποίηση που εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός δεν την συμμεριζόμαστε. Γιατί θέλαμε πράξεις, όχι προθέσεις για το μέλλον. Είναι ώρα για πίεση προς τους εταίρους μας, ώστε να υπάρξουν επιτέλους αποφάσεις. Όχι άλλες καθυστερήσεις» αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ: Τα ίδια Παντελάκη μου

Διαψεύδονται για μια ακόμη φορά οι κάλπικες προσδοκίες των Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛΛ. περί κυρώσεων κατά της Τουρκίας σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τα αποτελέσματα της συνόδου.

«“Τα ίδια Παντελάκη μου…” στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ με τις γνωστές δηλώσεις “συμπάθειας”. Διαψεύδονται μια ακόμη φορά οι κάλπικες προσδοκίες των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ περί κυρώσεων κατά της Τουρκίας», αναφέρει σε σχόλιό του και προσθέτει:

«Η αδιέξοδη αυτή στρατηγική στήριξης των επικίνδυνων σχεδίων των ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κρύψει ότι οι οποίες κυρώσεις της ΕΕ δεν αναιρούν τις ισχυρές οικονομικές πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις της με την τουρκική αστική τάξη προωθώντας τα δικά της συμφέροντα κατά των λαών».

ΜέΡΑ25: Όνειρο θερινής νυκτός

Το ΜέΡΑ25 υπογραμμίζει ότι «όπως ήταν αναμενόμενο, η "διπλωματική απομόνωση του Ερντογάν" μέσω των κυρώσεων που μάταια ανέμενε ο κ. Δένδιας, απεδείχθη όνειρο θερινοτάτης νυκτός».

Ελληνική Λύση: Άλλο ένα ναυάγιο

Την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, χαρακτηρίζοντας την μη επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, «άλλο ένα ναυάγιο της κυβέρνησης».

«Ας ζητήσει λοιπόν άμεσα ενεργοποίηση του άρθρου 42 της Ε.Ε., διότι κυρώσεις στην Τουρκία θα επιβληθούν, μόνον όταν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο έκθεσης στην τουρκική λίρα, γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες και επιχειρήσεις. Όταν έχουν εξοφληθεί οι Ισπανοί που φτιάχνουν τα ελικοπτεροφόρα για την Τουρκία και οι Ιταλοί για τα στρατιωτικά λογισμικά. Γεγονός που το γνωρίζει και το ανέχεται η 'τρόικα εσωτερικού'. Ευρώπη των αργυραμοιβών, αντί για Ευρώπη των εθνών, κόμματα εξουσίας, ντίλερς των ισχυρών» σημειώνει.