Πολιτική

“Αερομαχίες” ελληνικών και τουρκικών F-16 πάνω από το Αιγαίο

Οπλισμένα μαχητικά έστειλαν οι Τούρκοι στον αέρα του Αρχιπελάγους.

Δεν έχουν τέλος τα “παιχνίδια πολέμου” που παίζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο.

Πάνω από το Αρχιπέλαγος πέταξαν, την Παρασκευή, 23 τουρκικά αεροσκάφη (14 F-16, 7 ελικόπτερα και 2 κατασκοπευτικά CN 235 ) τα οποία πραγματοποίησαν επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 27 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Από τις επτά παραβιάσεις που σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι έξι εξελίχθηκαν σε εμπλοκές κατά τη διάρκεια αναχαίτισης από F-16. Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός ότι και τα 14 τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα!

Όπως ανέφερε το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.