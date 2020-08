Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία: Ντοκουμέντο από βόμβα υδρογόνου (βίντεο)

Η Μόσχα έδωσε στην δημοσιότητα το οπιτκό υλικό, μετά απο δεκαετίες. Πρόκειται για την μεγαλύτερη βόμβα υδρογόνου στην Ιστορία, την "Tsar Bomba".

Η Ρωσία έδωσε στην δημοσιότητα μια διαβαθμισμένη μέχρι σήμερα κινηματογραφική καταγραφή της μεγαλύτερης έκρηξης βόμβας υδρογόνου στον κόσμο, που είναι γνωστή ως Tsar Bomba (Βόμβα Βασιλιάς), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Σοβιετική Ένωση πριν από περίπου 60 χρόνια.

Η βόμβα υδρογόνου, που είχε περιείχε περισσότερους από 50 εκατομμύρια τόνους συμβατικών εκρηκτικών, δοκιμάστηκε τον Οκτώβριο του 1961. Η βόμβα πυροδοτήθηκε και εξερράγη σε ύψος 4.000 μέτρων πάνω από το νησί Novaya Zimlya (Νέα Γη) του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού.

Η κινηματογραφική ταινία ντοκουμέντο δείχνει μια τεράστια πύρινη μπάλα και ένα μανιτάρι που ανεβαίνει στον ουρανό μετά την έκρηξη σε ύψος 60 χιλιομέτρων. Οι λήψεις της έκρηξης έγιναν από κάμερες που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες και από κάμερες που είχαν τοποθετηθεί σε δύο σοβιετικά αεροσκάφη.

«Η δοκιμή μιας εξαιρετικά ισχυρής υδρογονικής γόμωσης… επιβεβαίωσε ότι η Σοβιετική Ένωση είναι στην διαδικασία της δημιουργίας ενός θερμοπυρηνικού όπλου ισχύος 50 μεγατόνων, 100 μεγατόνων και περισσότερων», λέει ο αφηγητής στην ταινία αυτή.

Η ταινία αυτή ντοκουμέντο δόθηκε την περασμένη εβδομάδα στην δημοσιότητα για πρώτη φορά από τον κρατικό οργανισμό πυρηνικής ενέργειας Rosatom επ’ ευκαιρία της 75ης επετείου της ίδρυσης της πυρηνικής βιομηχανίας της Ρωσίας.

Η Tsar Bomba (που σημαίνει στην ουσία ο βασιλιάς των βομβών) που αναπτύχθηκε στο διάστημα 1956 με 1961 όταν η Σοβιετική Ένωση ενεπλάκη στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν η μεγαλύτερη βόμβα υδρογόνου που είχε κατασκευασθεί ποτέ και η ισχύς της ήταν 3.300 φορές μεγαλύτερη από την βόμβα που έπληξε την Χιροσίμα.

Η διάρκεια 30 λεπτών ταινία, η οποία αρχίζει με τον τίτλο «άκρως απόρρητο», καταγράφει όλα τα στάδια, από την μεταφορά με τρένο του βάρους 27 τόνων όπλου που είχε περίβλημα βόμβας αεροπορίας, έως την έκρηξη και τις μετρήσεις των ραδιενεργών καταλοίπων.

Η Tsar Bomba ήταν πολύ μεγαλύτερης ισχύος από την υδρογονική βόμβα 15 μεγατόνων με την ονομασία «Castel Bravo» που δοκίμασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1954 στην Ατόλη των νήσων Μπικίνι.