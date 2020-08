Υγεία - Περιβάλλον

Έγκυος και το 2χρονο παιδί της θετικοί στον κορονοϊό

Πως μεταδόθηκε η νόσος στην εγκυμονούσα και το μικρό της. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Τι δείχνει η ιχνηλάτηση.

Μία έγκυος και το 2 ετών παιδί της στο Ρέθυμνο, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό!

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 35χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε να είναι θετική στον ιό από την ιχνηλάτηση επαφών άλλου ατόμου. Παράλληλα, με κορονοϊό έχει μολυνθεί και το 2χρονο παιδί της.

Μητέρα και παιδί παραμένουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, ενώ θα ακολουθήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της 35χρονης.

Την ίδια ώρα, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο καταγράφηκε θετικό σε κορονοϊό ένα βρέφος 12 μηνών.

Πηγή: e-kriti.gr