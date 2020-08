Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ηγουμενίτσα

Αισθητή σε αρκετές περιοχές έγινε η νυχτερινή επίσκεψη του «Εγκέλαδου».

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:18 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 24 χιλιομέτρων βόρεια της Ηγουμενίτσας, 352 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 6 χιλιόμετρα.