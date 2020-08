Αθλητικά

UEFA: Χωρίς Ρονάλντο η κορυφαία 23άδα του Champions League!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι παίκτες που μετέχουν στην “dream team” της αγωνιστικής περιόδου, η οποία σημαδεύτηκε από τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Η κάτοχος του Champions League, Μπάγερν, είχε... την τιμητική της στην ιδανική 23άδα που ανακοίνωσε η UEFA για τη σεζόν 2019/2020.

Οι Βαυαροί εκπροσωπούνται από 9 ποδοσφαιριστές τους, ενώ εντύπωση προκάλεσε η... απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο μοναδικός εκπρόσωπος από την Serie A προέρχεται όχι από την πρωταθλήτρια, Γιουβέντους, αλλά από την «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, Αταλάντα, με τον αρχηγό της, Παπού Γκόμες, να βρίσκεται μεταξύ των «εκλεκτών» της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Η κορυφαία 23άδα του Champions League για τη σεζόν 2019-2020 είναι η ακόλουθη:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Νόιερ (Μπάγερν), Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λόπες (Λιόν)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ντέιβις (Μπάγερν), Κίμιχ (Μπάγερν), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ουπαμεκάνο (Λειψία), Ανχελίνο (Λειψία), Αλάμπα (Μπάγερν)

ΜΕΣΟΙ: Τιάγκο Αλκάνταρα (Μπάγερν), Ντε Μπράιν (Μάντσεστερ Σίτι), Αουάρ (Λιόν), Γκορέτσκα (Μπάγερν), Σάμπιτζερ (Λειψία), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκόμες (Αταλάντα), Μίλερ (Μπάγερν)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Γκνάμπρι (Μπάγερν), Λεβαντόβσκι (Μπάγερν), Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μέσι (Μπαρτσελόνα), Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι)