Κόσμος

Κορονοϊός: ανοίγουν πάλι τα σχολεία στην Ουχάν

Η περιοχή που αποτέλεσε την πρώτη εστία μετάδοσης της φονικής πανδημίας επιστρέφει σε ρυθμούς «κανονικότητας».

Οι Αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή μόνο εννέα νέα κρούσματα του κορονοϊού, αριθμό ίδιο με την προηγουμένη, ενώ όλα να σχετίζονται με ταξιδιώτες που έφτασαν στη χώρα από το εξωτερικό, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία υγείας.

Η Παρασκευή ήταν η 13η συνεχή ημέρα κατά την οποία δεν καταγράφονται μολύνσεις από covid-19 στην κοινότητα, ένα ρεκόρ που έχει πετύχει ξανά στο παρελθόν η Κίνα.

Επιπλέον χθες εντοπίστηκαν και 10 ασυμπτωματικοί ασθενείς.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Κίνα ανέρχεται πλέον σε 85.022 και οι θάνατοι σε 4.634.

Ανοίγουν τα σχολεία στην Ουχάν

Στο μεταξύ στην Ουχάν, την πόλη από όπου ξεκίνησε η επιδημία του κορονοϊού τον Δεκέμβριο και η οποία είναι η πλέον πληγείσα από την covid-19 στην Κίνα, ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει όλα τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς την Τρίτη.

Τα 2.842 σχολεία της πόλης όπου φοιτούν σχεδόν 1,4 εκατομμύριο παιδιά θα ανοίξουν την Τρίτη για το χειμερινό εξάμηνο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η τοπική κυβέρνηση. Το πανεπιστήμιο της Ουχάν άνοιξε ξανά τη Δευτέρα.

Οι αρχές της κινεζικής πόλης διευκρίνισαν ότι έχουν καταρτίσει σχέδιο για την επιστροφή στα μαθήματα μέσω διαδικτύου, αν αλλάξει η κατάσταση με τον κορονοϊό. Παράλληλα συνέστησαν στους μαθητές να φορούν μάσκες όταν πηγαίνουν και όταν επιστρέφουν από το σχολείο τους, αλλά και να αποφεύγουν τα μέσα μεταφοράς.

Τα σχολεία έχουν λάβει εντολές να κάνουν αποθέματα σε εξοπλισμό απαραίτητο για την πρόληψη της covid-19, αλλά και ασκήσεις ετοιμότητας για να προετοιμαστούν για τυχόν νέα ξεσπάσματα της επιδημίας. Επίσης θα πρέπει να περιορίσουν τις μαζικές συγκεντρώσεις μαθητών και να υποβάλλουν καθημερινές εκθέσεις στις υγειονομικές αρχές.

Η Ουχάν, από όπου πιστεύεται ότι ξεκίνησε η πανδημία covid-19, ήταν επί περισσότερους από δύο μήνες σε lockdown, από τα τέλη Ιανουαρίου. Συνολικά 3.896 άνθρωποι πέθαναν από την ασθένεια αυτή στην πόλη, ποσοστό που αποτελεί περισσότερο από το 80% του συνόλου των νεκρών στην Κίνα.

Η Ουχάν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα από τον Απρίλιο, όταν ήρθη το lockdown, και δεν έχει καταγράψει κανένα κρούσμα στην κοινότητα από τις 18 Μαΐου.