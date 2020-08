Κόσμος

Τραμπ: “αλήτες” όσοι διαδήλωσαν στην διάρκεια της ομιλίας μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση σε πολίτες που διαμαρτύρονταν στην Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε «αλήτες» όσους διαδήλωναν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη το βράδυ ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος παραχωρούσε την ομιλία αποδοχής του χρίσματος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ώστε να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα την 3η Νοεμβρίου.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη μπροστά από τον Λευκό Οίκο ζητώντας την αποχώρηση του Τραμπ, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να αποδεχθεί επισήμως το χρίσμα του GOP για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

«Δεν ήταν φιλικοί διαδηλωτές. Ήταν αλήτες», τόνισε χθες ο Ρεπουπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Νιού Χάμσαϊρ.