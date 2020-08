Κόσμος

Σουηδία: επεισόδια μετά από συγκέντρωση ακροδεξιών

Ταραχές και καταστροφές στο Μάλμο έπειτα από μια σειρά αντιμουσουλμανικών ενεργειών.

Επεισόδια ξέσπασαν χθες Παρασκευή στο Μάλμο της Σουηδίας έπειτα από μια σειρά ισλαμοφοβικών ενεργειών και μερικές ώρες αφού απαγορεύθηκε στον επικεφαλής ενός ακροδεξιού κόμματος της Δανίας η είσοδος στο σουηδικό έδαφος, όπου σκόπευε να οργανώσει διαδήλωση κατά των μουσουλμάνων.

«Περίπου 300 άνθρωποι βρίσκονταν στον δρόμο», ανακοίνωσε λίγο πριν τα μεσάνυκτα η αστυνομία του Μάλμο στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα πρώτα επεισόδια στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας ξέσπασαν αργά το απόγευμα, προτού ξεφύγουν από τον έλεγχο περίπου στις 21:00 τοπική ώρα. Νωρίτερα χθες ακροδεξιοί είχαν κάψει ένα αντίγραφο του Κορανιού.

Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης και έβαλαν φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων, ενέργειες που συνδέονται «με το κάψιμο ενός Κορανιού νωρίτερα μέσα στην ημέρα στην ίδια περιοχή», σύμφωνα με τον Ρίκαρντ Λουντκβιστ, εκπρόσωπο της αστυνομίας τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα Expressen.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο σημείο όπου είχε καεί το Κοράνι, εξήγησε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, την Παρασκευή σημειώθηκαν στο Μάλμο αρκετές αντιμουσουλμανικές ενέργειες. Μεταξύ άλλων, τρεις άνδρες κλωτσούσαν ένα αντίτυπο του Κορανιού σε πλατεία της πόλης.

Οι ταραχές αυτές σημειώθηκαν την ώρα που ο Ράσμους Πάλουνταν, επικεφαλής της «Σκληρής γραμμής», ενός ακροδεξιού κόμματος της Δανίας, αναμενόταν να μεταβεί χθες στο Μάλμο για να οργανώσει μια αντιμουσουλμανική διαδήλωση στη διάρκεια της οποίας είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να κάψουν το Κοράνι.

«Εκτιμούμε ότι ο (Ράσμους Πάλουνταν) θα διαπράξει αδικήματα στη Σουηδία. Υπάρχει επίσης κίνδυνος η συμπεριφορά του να αποτελέσει (…) απειλή για τα θεμελιώδη συμφέροντα της κοινωνίας», εξήγησε ο Κάλε Πέρσον εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μάλμο.

Στον Πάλουνταν απαγορεύθηκε η είσοδος στη Σουηδία για δύο χρόνια.

Ωστόσο υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν στο Μάλμο μέσα στην ημέρα και τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποκίνησης σε ρατσιστικό μίσος, μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Δανός πολιτικός είχε ζητήσει άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης, όμως αυτή δεν έγινε δεκτό με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί «η δική του ασφάλεια ούτε αυτή των περαστικών ή των αντιδιαδηλωτών».

Παρά το γεγονός αυτό ο Πάλουνταν προσπάθησε να πάει στο Μάλμο, όμως συνελήφθη σε κοντινή πόλη.

«Με απέλασαν και μου απαγόρευσαν την είσοδο στη Σουηδία για δύο χρόνια. Όμως οι βιαστές και οι δολοφόνοι εξακολουθούν να είναι ευπρόσδεκτοί!», έγραψε ο Πάλουνταν στο Facebook.

Ο Δανός πολιτικός, που είναι και δικηγόρος, οργανώνει τακτικά συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν λίγοι άνθρωποι για να εκφράσει την αντίθεσή του στη μετανάστευση και τον εξισλαμισμό, όπως καταγγέλλει, της κοινωνίας. Το 2019 είχε κάψει ένα Κοράνι πάνω στο οποίο είχε τοποθετήσει κομμάτια μπέικον, καθώς οι μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται βάσει της θρησκείας τους να τρώνε χοιρινό κρέας.

Πηγή εικόνων: Twitter