Αθλητικά

Τραμπ για ΝΒΑ: Καταστρέφουν το μπάσκετ

Επικριτικός ο Αμερικανός Πρόεδρος σχετικά με την κίνηση των παικτών του NBA που σταμάτησαν την διαδικασία των playoffs για τρεις ημέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, αυτό που ανέφερε ως πολιτική δραστηριότητα από το ΝΒΑ θα καταστρέψει το άθλημα.

«Νομίζω ότι αυτό που κάνουν ειδικά στο ΝΒΑ είναι να καταστρέψουν το μπάσκετ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, προσθέτοντας ότι θα ήταν «απειλητικό» για το ΝΒΑ.

Οι παίκτες του NBA σταμάτησαν την διαδικασία των playoffs για τρεις ημέρες , διαμαρτυρόμενοι για τον πυροβολισμό, πισόπλατα του Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικό , στην Κενόσα στο Ουισκόνσιν.

Χθες ανακοινώθηκε ότι τα playoffs θα συνεχιστούν από απόψε, μετά από συμφωνία της ένωσης παικτών και του ΝΒΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιτική όταν παρακολουθούν σπορ.

«Είναι πολύ κακό για το NBA και θα αποδειχθεί πολύ κακό για το ποδόσφαιρο», είπε.