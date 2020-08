Κόσμος

Λιβύη: Ο Σάρατζ “ξήλωσε” τον υπουργό Εσωτερικών

Υπό το βάρος διαδηλώσεων ο Σάρατζ απομάκρυνε τον υπουργό Εσωτερικών

Ο επικεφαλής της εδρεύουσας στην Τρίπολη κυβέρνησης της Λιβύης απομάκρυνε από τον πόστο του προσωρινά τον υπουργό Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ), δηλώνοντας πως ο χειρισμός του στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και η βίαια καταστολή εναντίον διαδηλωτών θα ερευνηθεί.

Η απόφαση του Φάγιεζ αλ Σάρατζ συμπίπτει με αναφορές για αυξανόμενες τριβές μεταξύ του πρωθυπουργού της ΚΕΣ και του υπουργού Εσωτερικών Φατί Μπασάγκα πολιτικού στελέχους με μεγάλη επιρροή από την πόλη λιμάνι και στρατιωτική βάση Μισράτα.

Ο Μπασάγκα, ο οποίος ορίστηκε υπουργός το 2018, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά τη διάρκεια της 14μηνης στρατιωτικής επίθεσης των δυνάμεων του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ με στόχο την κατάκτηση της Τρίπολης, μιας επίθεσης που αποκρούστηκε από την ΚΕΣ τον Ιούνιο με τη στρατιωτική στήριξη της Τουρκίας.

Ο Μπασάγκα χαίρει εκτίμησης από τους διεθνείς υποστηρικτές της ΚΕΣ και είχε ανακοινώσει μέτρα για τον έλεγχο των ενόπλων ομάδων που κατείχαν ισχύ στην Τρίπολη. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης προσωρινής αποπομπής του υπουργού ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ένα διάταγμα που εκδόθηκε από τον Σάρατζ ανέφερε ότι ο Μπασάγκα θα διερευνηθεί από την ηγεσία της ΚΕΣ εντός 72 ωρών και τα καθήκοντά του θα αναληφθούν από έναν αναπληρωτή υπουργό, τον Χαλίντ Αχμάντ Μαζέν. Ένα ξεχωριστό διάταγμα ανέθεσε σε μια περιφερειακή δύναμη με επικεφαλής τον Οσάμα Ζεϊλι, διοικητή από την στρατιωτικά ισχυρή πόλη, Ζιντάν, να συνδράμει στη διασφάλιση της ασφάλειας στην λιβυκή πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωσή του ο Μπασάγκα δήλωσε έτοιμος για οποιαδήποτε έρευνα, αλλά τόνισε ότι αυτή πρέπει να μεταδοθεί τηλεοπτικά ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

Από την Κυριακή διαδηλώσεις για τις επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης και τη διαφθορά έχουν κλιμακωθεί στην Τρίπολη. Ένοπλοι χρησιμοποίησαν πυρά για να διαλύσουν το πλήθος των διαδηλωτών και την Πέμπτη επιβλήθηκε 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση του κορονοϊού, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Η απόφαση θεωρήθηκε από επικριτές ως τακτική για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών υπό τον Μπασάγκα δήλωσε ότι είναι έτοιμο να προστατεύσει τους ειρηνικούς διαδηλωτές από τις ένοπλες ομάδες.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε την Πέμπτη πως τουλάχιστον έξι διαδηλωτές απήχθησαν την Κυριακή και πολλοί τραυματίστηκαν μετά τη χρήση πραγματικών πυρών από ένοπλους άνδρες.