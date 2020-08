Κοινωνία

Τραγωδία στην Ιχθυόσκαλα - Μπερδεύτηκε στα δίχτυα και πνίγηκε

Θρήνος για τον νεαρό άνδρα που βρήκε φρικτό θάνατο.

Ενας νεαρός έχασε την ζωή του όταν μπλέχτηκε στα δίχτυα καϊκιού και πνίγηκε. Το τραγικό συμβάν συνέβη τη νύχτα όταν ο νεαρός Αιγύπτιος που εργαζόταν στο καϊκι, άγνωστο πώς, βρέθηκε στην θάλασσα ενώ υπήρχαν απλωμένα δίχτυα.

Αμέσως όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν , ωστόσο, δυστυχώς, όταν κατάφεραν να τον βγάλουν στην επιφάνεια ήταν πλέον αργά.

Ο νεαρός Αιγύπτιος είχε πνιγεί.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού που ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

