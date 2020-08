Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Γαλλία

Η άνοδος στον αριθμό των κρουσμάτων εγείρει την ανησυχία ενός νέου lockdown.

Στη Γαλλία καταγράφηκαν χθες Παρασκευή 7.379 νέα κρούσματα του κορονοϊού, τα περισσότερα που έχουν εντοπιστεί σε διάστημα 24 ωρών μετά την άρση του lockdown, στις 11 Μαΐου.

Ο χθεσινός απολογισμός ήταν κατά τι μικρότερος από το απόλυτο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων covid-19 που είχε καταγραφεί στη Γαλλία: 7.578 νέες μολύνσεις στις 31 Μαρτίου, στην κορύφωση του πρώτου κύματος της επιδημίας. Η άνοδος στον αριθμό των κρουσμάτων εγείρει την ανησυχία ενός νέου lockdown.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αποφύγουμε ένα νέο lockdown και κυρίως ένα εθνικό lockdown», είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα ήταν επικίνδυνο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτό. Κάνοντας τον απολογισμό όλης της εβδομάδας το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας σχολίασε ότι στη χώρα παρατηρείται «μια εκπληκτική εξάπλωση του ιού».

Οι αρχές τώρα αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την εξάπλωση της covid-19 χωρίς να επιβάλουν νέο lockdown. Εξάλλου την Τρίτη ανοίγουν ξανά τα σχολεία, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Περισσότερα από 12 εκατομμύρια παιδιά αναμένεται να επιστρέψουν στις τάξεις τους.

Μέχρι στιγμής η μεγάλη άνοδος των κρουσμάτων του κορονοϊού δεν έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση των νοσηλειών ή των θανάτων.

Χθες το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 20 νέους θανάτους από covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα σε 30.596, ενώ ο αριθμός των νοσηλευόμενων σε μονάδες εντατικής θεραπείας ανέβηκε κατά έξι σε 387.

Οι γαλλικές αρχές τονίζουν ότι τώρα ο ιός μεταδίδεται μεταξύ των πιο νέων ατόμων που εμφανίζουν σπάνια σοβαρά συμπτώματα.

Δύο εβδομάδες μετά την άρση του lockdown στη Γαλλία ο αριθμός των ημερήσιων νέων κρουσμάτων έπεσε στο χαμηλότερο ποσοστό του, 115. Όμως καθώς η χώρα άρχισε να ανοίγει σταδιακά τα εστιατόρια, τα μουσεία και τα εμπορικά κέντρα, ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων ανέβηκε σε περίπου 500 ημερησίως ως τα τέλη Ιουνίου.

Στο τέλος Ιουλίου ο αριθμός των νέων μολύνσεων διπλασιάστηκε σε περίπου 1.000 και στα μέσα Αυγούστου έφτασε περίπου τις 2.000. Αυτή την εβδομάδα εκτοξεύθηκε πάνω από τις 5.000.