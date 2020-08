Οικονομία

Βρούτσης για Δώρο Πάσχα: Επιχείρηση ζήτησε 1742000 ευρώ για… έναν υπάλληλο!

Τι λέει ο Υπ. Εργασίας για δεκάδες ανάλογες περιπτώσεις. Πότε θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους δικαιούχους

Πλήθος εργοδοτών, ζήτησαν από το Κράτος να πληρωθούν ποσά που έφταναν μέχρι και 1,7 εκατ. Ευρώ για έναν εργαζόμενο, για Δώρο Πάσχα που αντιστοιχούσε σε πραγματική εργασία. «Είναι πάρα πολλές, έχω ολόκληρο φάκελο με επιχειρήσεις που ζητάνε όχι το ίδιο ποσό, διαφορετικά, αυξημένα ποσά», τόνισε ο κ. Βρούτσης στον ΣΚΑΙ.

«Διαπιστώσαμε ακραίες περιπτώσεις. Είδαμε εργαζόμενος δια μέσω της δήλωσης που υπέβαλε η ατομική επιχείρηση, να ζητάει 1.742.000 δώρο Πάσχα. Άλλη επιχείρηση 1.100.000, άλλη επιχείρηση για εργαζόμενο, 800.000, άλλη 600.000 άλλοι 50.000, πιστεύοντας ίσως, μέσα από την αφέλεια που να είχαν, ότι μέσα στην ταχύτητα των κινήσεων που κάνουμε, επειδή αποφασίζουμε γρήγορα και ταχύτατα, ίσως να μην ελεγχθούν», τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Ειδικά για την ατομική επιχείρηση που ζήτησε 1.742.000 ευρώ, ο κ. Βρούτσης είπε ότι από την διασταύρωση με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αφορούσε το δώρο εργαζομένου που ο μισθός του ανέρχεται σε 1.159,84.

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου οι πληρωμές Δώρου Πάσχα

Ο κ. Βρούτσης εξήγησε ότι αν όντως δεν υπήρχε ειδική εντολή και προνοητικότητα για ελέγχους και διασταύρωση ίσως τελικά να δίνονταν τα ποσά αυτά που «δεν είναι δικά μας είναι των φορολογουμένων. Αυτό απαντά και στο ερώτημα γιατί καθυστερήσαμε να δώσουμε το δώρο Πάσχα, γιατί είμαι υποχρεωμένος να περιφρουρώ τα χρήματα του δημοσίου. Οι πληρωμές του Δώρου Πάσχα θα γίνουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα δοθεί δώρο Πάσχα που δεν θα αντιστοιχεί στο μισθό που είναι δηλωμένος στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και πως σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι θα λάβουν τα ποσά που δικαιούνται.

Πως θα γίνει η πληρωμή των εισφορών του ΕΦΚΑ που έχουν ανασταλεί

Σχετικά με τις εισφορές του ΕΦΚΑ που έχουν ανασταλεί λόγω της πανδημίας, ο κ. Βρούτσης τόνισε η πληρωμή τους θα γίνει σε 12 δόσεις με επιτόκιο 0% ή σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% αρχής γενομένης μέσα στο 2021. Στο ερώτημα πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, απάντησε ότι συνήθως υπάρχει ευθυγράμμιση στις πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών με τις φορολογικές.

