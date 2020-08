Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: παράταση στα μέτρα και νέοι περιορισμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές ισχύουν απο το πρωί έκτακτοι, αυστηροί περιορισμοί. Ποια μέτρα θα μείνουν για τουλάχιστον ακόμη 2 εδβομάδες στην καθημερινότητα μας.

Με μέτρα που ήρθαν για να...μείνουν και η σχύς τους παρατείνετται για τουλάχιστον ακόμη 2 εδβομάδες, αλλά και με καινούριους περιορισμούς στην κυκλοφορία, τις συναλλαγές και την διασκέδαση τους είναι αντιμέτωποι οι πολίτες, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Όπως ανακοινωσε την Παρασκευή ο Νίκος Χαρδαλιάς, λίγο μετά την ανακοινωση των 270 νέων κρουσμάτων, παρατείνονται για δύο εβδομάδες, τα γενικά μέτρα, μεταξύ άλλων, δηλαή τα κάτωθι:

Μέγιστος αριθμός πελατών και αποστάσεις σε καταστήματα

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, εκτός από την εστίαση και τα γυμναστήρια

Μέτρα προστασίας σε παραλίες

Μέτρα προστασίας σε εκκλησίες και τόπους λατρείας, απαγόρευση λιτανειών

Αναστολή πανηγυριών και άλλων δημόσιων εκδηλώσεων με όρθιους

Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, κέντρα ευάλωτων ομάδων

Εργαστηριακός έλεγχος σε εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας

Απαγόρευση/αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων ΚΑΠΗ, ντισκοτέκ χωρίς φαγητό, τυχερών παιχνιδιών

Έλεγχοι σε πλοία από εξωτερικό και γιότινγκ

Περιοριστικά μέτρα σε ΚΥΤ :

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοινωσε και την παράταση μιας σιεράς απαγορεύσεων και μέτρων που αφορούν την είσοδο πολιτών απο άλλες χώρες στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον η Ελλάδα θα σταματήσει να δέχεται αεροπλάνα που προέρχονται από την Βαρκελώνη και την ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας, απο 3 αεροδρόμια που υπάρχουν εκεί, ενώ θα εξεταστεί η πολιτική της χώρας για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ισπανίας

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοινωσε αυστηρότερα μέτρα για τις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Απο πλευράς του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε νέα έκκληση στους εκδρομείς να επιστρέψουν στις εστίες τους μέχρι το τέλος του μηνός, ενώ επεσήμανε πως όποιος γυρίζει απο διακοπές θα πρέπει για διάστημα αρκετών ημερών να θεωρεί ευατόν ως "σιωπηλό φορέα" του κορονοϊού.

Έκτακτα μέτρα σε Λέσβο, Ζάκυνθο και Ημαθία

Μετά από έκτακτη σύσκεψη, "για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19", όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα, που έχουν τεθεί σε ισχύ απο το πρωί του Σαββάτου:

Στην Π.Ε. Ζακύνθου και στην Π.Ε. Λέσβου:

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Είναι ήδη σε ισχύ η απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομένης στην Π.Ε. Ζακύνθου και στην Π.Ε. Λέσβου.

Σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων παραμένουν τα Χανιά, η Χαλκιδική, η Μύκονος, η Πάρος και η Αντίπαρος.

Στην Π.Ε. Ημαθίας:

Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί.

Ανώτατο όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις, εκτός από αυτές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, τα σινεμά.

Σε καθεστώς επιδημιολογικά επιβαρυμένης περιοχής βρίσκονται και οι εξής περιοχές:

Οι Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας, Πιερίας.

Οι Δήμοι Σαντορίνης, Βόλου, Ρόδου και Κω.

Επίσης: στις περιοχές της Ζακύνθου και της Λέσβου μεταβαίνουν ειδικά κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και της ΕΛ.ΑΣ. για εντατικοποίηση των ελέγχων και για την πιστή εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων στους χώρους εποπτείας τους.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 17 ημέρες από το Σάββατο 29-08-2020 και Ω/06:00 έως την Τρίτη 15-09-2020 και Ω/06:00.