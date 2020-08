Αθλητικά

Super Cup: “Στον αέρα” ο τελικός

Κλείνει τα σύνορα η Ουγγαρία. Τι αναφέρει ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας AS.

Στον...αέρα ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ Σεβίλλης και Μπάγερν, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου στη«Puskas Arena» της Βουδαπέστης.

Αυτό αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS, εξηγώντας ότι η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι την 1η Σεπτεμβρίου και για τουλάχιστον ένα μήνα, θα κλείσει τα σύνορα με ξένους, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του κορονοϊού.

Πάντως η κυβέρνηση της Ουγγαρίας, άφησε την πόρτα ανοιχτή σε ορισμένες εξαιρέσεις όπως στρατιωτικές αποστολές, ανθρωπιστικές αιτίες, επαγγελματικά ή διπλωματικά ταξίδια.

Οι Ούγγροι πολίτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό θα πρέπει να τίθενται σε καραντίνα για 14 ημέρες ή να παρουσιάσουν δύο τεστ αρνητικά στον κορονοϊό.

Αναμένεται συνάντηση μεταξύ της UEFA και της ουγγρικής κυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο αγώνας του UEFA Super Cup, βρίσκεται μεταξύ των εξαιρέσεων από την απαγόρευση εισόδου.

Αυτό όμως ίσως να μην αρκεί, αφού η UEFΑ είχε σχεδιάσει η αναμέτρηση αυτή να οριοθετούσε την επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες, με την παρουσία θεατών στο 30% της χωρητικότητας του γηπέδου «Puskas Arena», κάτι που βέβαια δεν μπορεί να συμβεί τώρα, ακόμα και αν υπάρξει εξαίρεση για την διεξαγωγή του αγώνα.

Στην UEFA φαίνεται πως ήδη εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την «μετακόμιση» του μεγάλου αγώνα.

Να σημειωθεί ότι η Αθήνα, όπως είχε αποκαλύψει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (4/6), είχε μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του τελικού UEFA Super Cup, που αρχικά είχε προγραμματιστεί στο Ντραγκάο της Πορτογαλίας για τις 12 Αυγούστου. Ωστόσο μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού στο καλεντάρι, και την διεξαγωγή του Final-8 στην Λισαβόνα, ο αγώνας «πήγε» στην Βουδαπέστη.