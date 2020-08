Κοινωνία

Κορονοϊός: 7 “λουκέτα” και εκατοντάδες πρόστιμα σε 24 ώρες

Δεν συνετίζονται πολλοί από τους επιχειρηματίες, ενώ πολλοί πολίτες αγνοούν την υποχρέωση για χρήση μάσκας. Πρόστιμο 5.000 ευρώ για "παραβίαση καραντίνας".

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορπνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Παρασκευή 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (57.138) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

13 παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε 6 καταστήματα για υπεράριθμους πελάτες, από τα οποία 4 στην Κρήτη και από 1 στη Δυτική και στη Στερεά Ελλάδα. Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 454 σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 28 άτομα.

1 για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη. Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 116 σχετικές παραβάσεις.

373 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ, ως ακολούθως:

70 στην Κεντρική Μακεδονία,

65 στη Στερεά Ελλάδα,

56 στη Θεσσαλονίκη,

38 στην Αττική,

37 στην Κρήτη,

24 στο Νότιο Αιγαίο,

16 στην Πελοπόννησο,

15 στα Ιόνια Νησιά,

13 στη Θεσσαλία,

12 στη Δυτική Ελλάδα,

9 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

9 στην Ήπειρο,

7 στο Βόρειο Αιγαίο και

2 στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 10.185 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 10.176 διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ και 9 των (300) ευρώ.

Στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν 68 έλεγχοι σε καταστήματα, επιχειρήσεις κ.λπ. και βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, από τις οποίες 16 σε περιοχές – νησιά αρμοδιότητας του Α.Τ. Μήλου (Μήλος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος) και 2 στη Μύκονο.

Επιπλέον, στη Μύκονο συνελήφθη 1 Έλληνας για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Π.Κ. – παραβίαση καραντίνας) και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.