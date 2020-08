Κοινωνία

Κορονοϊός: Δικηγόρος έσπασε την καραντίνα και ταξίδεψε στην Μύκονο

Ο άνδρας θα έπρεπε να βρίσκεται κανονικά σε ξενοδοχείο αναφοράς στην Αθήνα ως στενή επαφή με άτομο που νοσεί από κορονοϊό.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ένας δικηγόρος φέρεται να έσπασε την καραντίνα στην Αθήνα και να ταξίδεψε στη Μύκονο, όπου εντοπίστηκε από τις αρμόδιες Αρχές.



Ο δικηγόρος είχε ταξιδέψει οικογενειακώς στην Πορτογαλία και, όταν επέστρεψαν, βρέθηκε ο γιος του θετικός στον κορονοϊό. Έτσι μπήκαν όλοι σε καραντίνα, σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Εκείνος, όμως, άγνωστο πώς, χθες το βράδυ εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Μυκόνου, όπου ήθελε να κάνει καταγγελία για ένα μπιτς μπαρ.

Οι αστυνομικοί -σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1- είχαν το όνομά του σε μία άτυπη λίστα μπροστά τους και έτσι του επέβαλαν πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ, ενώ σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για διασπορά πανδημίας.

Το περίεργο είναι πως σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο συγκεκριμένος δικηγόρος την προηγούμενη εβδομάδα εθεάθη στα δικαστήρια της Σύρου, όπου και δίκασε.

Ο δικηγόρος είναι σε ξενοδοχείο αναφοράς στο νησί.