Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον τελικό του Κυπέλλου

Οι... εκλεκτοί του Πέδρο Μαρτίνς για τον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Είκοσι παίκτες επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο (21:00) στο ΟΑΚΑ.

Ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμπιακού γύμνασε τους παίκτες του σήμερα το πρωί και στη συνέχεια έκανε γνωστά τα ονόματα των κληθέντων.

Η αποστολή:

Αλέν, Καραργύρης, Παπαδούδης, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Μπα, Σισέ, Μαρτίνης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Σουρλής, Χασάν, Ελ Αραμπί.