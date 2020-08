Πολιτική

Εντυπωσιακές εικόνες από ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (βίντεο)

Σε πολλές διαφορετικές περιοχές και με ποικίλα σενάρια, τα στελέχη των τριών Όπλων εκπαιδεύονται διαρκώς, αποδεικνύοντας το άριστο επίπεδο τους.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων και με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, την εβδομάδα από 24 έως 28 Αυγούστου 2020 και σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και των τριών Κλάδων. Στις δραστηριότητες αυτές πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις και βολές σε Πεδία βολής μεταξύ των οποίων ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ, ΑΕΤΟΥ, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ και ΚΑΡΑΒΙΩΝ.

Από τις κυριότερες δράσεις αυτής της εβδομάδας ήταν η ευρείας κλίμακας αεροναυτική άσκηση η οποία διεξήχθη από την Τρίτη 25 έως την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020, Νοτιοανατολικά Κρήτης, Κάσου, Καρπάθου και Νότια Καστελόριζου. Στην άσκηση συμμετείχαν από το Πολεμικό Ναυτικό Φρεγάτες, Υποβρύχια, Ελικόπτερα, από την Πολεμική Αεροπορία αεροσκάφη F-16 καθώς και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η άσκηση περιελάμβανε αντικείμενα Θαλάσσιας Αποτροπής, Ανθυποβρυχιακού Πολέμου, Αεράμυνας, Έρευνας και Διάσωσης Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας.

Κατά τη διάρκεια του συνόλου των δραστηριοτήτων, διαπιστώθηκε ο υψηλός επαγγελματισμός, η έμφαση στις λεπτομέρειες κατά την εκτέλεση όλων των ενεργειών, η ψυχραιμία και η αποτελεσματικότητα του συνόλου του προσωπικού που συμμετείχε, γεγονός που συνέβαλλε στην επίτευξη όλων των στόχων που τέθηκαν από το ΓΕΕΘΑ.