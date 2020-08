Κόσμος

Αφγανιστάν: εκατόμβη νεκρών από πλημμύρες

Βιβλική καταστροφή στα βόρεια της χώρας. Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μεγαλώσει.

Οι διασώστες στο Αφγανιστάν συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες τους μέσα στις λάσπες και στα μπάζα για αγνοούμενους, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έχουν στοιχίσει τη ζωή περίπου 160 ανθρώπων, ενώ έχουν παρασύρει σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεκατρείς επαρχίες, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, σύμφωνα με το υπουργείο Διαχείρισης Καταστροφών.

Στην επαρχία Παρουάν που βρίσκεται στα βόρεια της πρωτεύουσας Καμπούλ, 116 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν, ενώ 15 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

“Τα διασωστικά συνεργεία βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και ερευνούν για πτώματα” δήλωσε η Ουαχίντα Σακάρ, εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνήτη της επαρχίας Παρουάν.