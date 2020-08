Παράξενα

Στη Σίκινο αποχαιρετούν τους τουρίστες με... βουτιές στο λιμάνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, οι κάτοικοι της Σικίνου αποχαιρετούν τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί τους.

Φαίνεται πως οι κάτοικοι της Σικίνου έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί τους και κάθε χρόνο φροντίζουν να τους αποχαιρετούν με έναν τρόπο που θα τους μείνει αξέχαστος.



Στην όμορφη Σίκινο, ο αποχαιρετισμός έχει άλλη ομορφιά κατά τον απόπλου του πλοίου καθώς οι κάτοικοι του νησιού πέφτουν από την προβλήτα μέσα στη θάλασσα, για να αποχαιρετίσουν τους φίλους και τους συγγενείς τους που έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο.



To πλοίο αναχωρεί από το λιμάνι της Σικίνου (Αλοπρόνοια) για τον επόμενο προορισμό του. Ως είθισται στο νησί, στους καλοκαιρινούς αποχαιρετισμούς το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του.