Μέσι: ραγδαίες εξελίξεις στο “σίριαλ” της μεταγραφής του

Δεδομένο θεωρείται το ραντεβού με τον Γκουαρντιόλα που βρίσκεται στη Βαρκελώνη.

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις σε ότι αφορά την μετακίνηση του Μέσι από την Μπαρτσελόνα, την επόμενη εβδομάδα.

Η παρουσία στη Βαρκελώνη του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος έχει σπίτι στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας και χθες θεάθηκε σε δείπνο με την οικογένειά του σε ένα μοντέρνο εστιατόριο της πόλης, τροφοδοτεί τις φήμες ότι ο «ψύλλος» θέλει να πάει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τις αναφορές της εφημερίδας Mundo Deportivo, ο Μέσι και ο Γκουαρντιόλα έχουν ήδη μιλήσει τηλεφωνικά και τις επόμενες μέρες θα συναντηθούν, ακόμη κι αν στο μεταξύ ο Αργεντινός, ο οποίος εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με την «Μπάρτσα», θα πρέπει να εμφανιστεί στο σύλλογο όταν ξαναρχίσουν οι προπονήσεις.

Στη Βαρκελώνη υπάρχει επίσης ο Φεράν Σοριάνο, διευθύνων σύμβουλος των «πολιτών», ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για προσωπικές υποθέσεις συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης της Χιρόνα, του συλλόγου στον οποίο είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος με ποσοστό 47%. Όπως εικάζεται, στη συνάντηση Μέσι - Γκουαρντιόλα θα είναι παρών κι αυτός.

Εν τω μεταξύ, ο Μέσι επιμένει για να βρει μια φιλική συμφωνία προκειμένου να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα. Όπως γράφει η Sport, ο άσος των Καταλανών δεν θα ήθελε να φύγει εν μέσω διαμάχης και δικαστικών συγκρούσεων και, ισχυρίζεται, ότι γι΄ αυτόν τον λόγο είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τις προθέσεις του στη διοίκηση.

Ο Μέσι δεν θέλει πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή διενέξεις στο δικαστήριο με την τρέχουσα ομάδα του και συνεχίζει να ζητεί μέσω των εκπροσώπων του «σύμφωνο μη επιθετικότητας». Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν φαίνεται πρόθυμη να τον ευχαριστήσει και του έχει υπενθυμίσει πολλές φορές ότι υπάρχει συμβόλαιο που ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2021.