Κόσμος

Ελικόπτερο συνετρίβη σε γειτονιά (εικόνες)

Σε άδειο χώρο στάθμευσης μέσα σε ιδιωτικό χώρο συνετρίβη το ελικόπτερο.

Ελικόπτερο με τρεις επιβάτες έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στο Λάγος, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της Νιγηρίας.

Επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων είπε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε άδειο χώρο στάθμευσης, μέσα σε σπίτι.

Στην περιοχή πετούν πολλά αεροσκάφη, όμως σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, «αυτό πετούσε αφύσικα ψηλά κα ο επόμενο πράγμα ήταν να μην ακούγεται τίποτα και μετά το ‘μπαμ’».

Ο επιζών έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Τα αίτια του δυστυχήματος και η ταυτότητα του επιζώντος δεν έχουν γίνει γνωστά.