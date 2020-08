Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ποιες περιοχές βρίσκονται "στο κόκκινο". Αναλυτική ενημέρωση για τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα.

Σήμερα Σάββατο, ο ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε 177 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την χώρα, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ 1 εισαγόμενο κρούσμα προήλθε αυτοβούλως για έλεγχο.

Τα υπόλοιπα κρούσματα κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

54 κρούσματα στην την Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 8 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

32 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 17 αναφέρουν σύνδεση με επιβεβαιωμένο κρούσμα και 14 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 1 συνδέεται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

1 στην Π.Ε. Αχαΐας

1 στην Π.Ε. Βοιωτίας

1 στην Π.Ε. Γρεβενών

2 στην Π.Ε. Δράμας

1 στη Π.Ε. Ηλείας

3 στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

4 στην Π.Ε. Ηρακλείου

2 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

3 στην Π.Ε. Ιωαννίνων

3 στη Π.Ε. Καβάλας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα

4 στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

1 στην Π.Ε. Κέρκυρας

6 Π.Ε. Κοζάνης

1 στην Π.Ε. Κορινθίας

2 στην Π.Ε. Κυκλάδων

1 στην Π.Ε. Λάρισας

3 στην Π.Ε. Λέσβου

2 στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 στην Π.Ε. Ξάνθης

7 στη Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή

4 στη Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με επιβεβαιωμένο κρούσμα

1 στην Π.Ε. Ρεθύμνου

2 στην Π.Ε. Σερρών

3 στην Π.Ε. Τρικάλων

1 στην Π.Ε. Φωκίδας

1 στην Π.Ε. Χαλκιδικής

5 στην Π.Ε. Χανίων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

2 στην Π.Ε. Χίου

1 κρούσμα βρίσκεται υπό διερεύνηση