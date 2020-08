Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κυριακίδου: πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο άνοιγμα των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, δήλωσε ότι η μετάδοση από παιδί σε παιδί στα σχολεία είναι σπάνιο.

Η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, σε συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα La Stampa αναφέρεται στα αναγκαία μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του covid 19, όπως και στο καθοριστικής σημασίας θέμα του εμβολίου.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κάνουμε ότι μπορούμε για να επιτρέψουμε στα παιδιά να επιστρέψουν στις τάξεις τους υπό συνθήκες ασφαλείας», τονίζει η επίτροπος. Προσθέτει ότι «τα επιδημιολογικά και κλινικά στοιχεία που αφορούν τα παιδιά είναι ακόμη περιορισμένα», αλλά και ότι «οι μελέτες, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι η μετάδοση από παιδί σε παιδί στα σχολεία είναι σπάνιο φαινόμενο και ότι το άνοιγμα των σχολείων δεν προκάλεσε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων».

«Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι όταν εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα υγιεινής, αποστάσεις ασφαλείας και όταν οι μαθητές μοιράζονται σε διάφορες ομάδες, είναι αρκετά απίθανο να σημειωθούν, μέσα στα σχολεία, περισσότερες μολύνσεις απ΄ότι σε άλλους χώρους», εξηγεί η επίτροπος.

Σχετικά με την χρήση της μάσκας, καθιστά σαφές ότι «είναι οι χώρες μέλη που πρέπει να αποφασίσουν αν είναι υποχρεωτική, και από ποιά ηλικία και πέρα».

Σε ότι αφορά το εμβόλιο για τον covid- 19, η Στέλλα Κυριακίδου υπενθυμίζει ότι την περασμένη Πέμπτη υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο με την εταιρία Astrazeneca και εκτιμά (χωρίς να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα) ότι το πρώτο εμβόλιο μπορεί να διατεθεί προς το τέλος του έτους ή στην αρχή του επόμενου.

«Μέχρι τότε, η αυτοπειθαρχία μας είναι η καλύτερη άμυνα από τον ιό, ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί να μας κουράσουν οι διάφοροι περιορισμοί», καταλήγει η αρμόδια επίτροπος.