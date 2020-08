Τεχνολογία - Επιστήμη

Test drive με οδηγό σε ιπτάμενο αυτοκίνητο (βίντεο)

Ένα βήμα πιο μπροστά από τα ιπτάμενα οχήματα που δοκιμάζονταν μέχρι σήμερα.

Το «ιπτάμενο αυτοκίνητό» της παρουσίασε μία ιαπωνική εταιρεία.

Πρόκειται για όχημα με χαρακτηριστικά drone το οποίο έχει χώρο για έναν επιβαίνοντα. Ο σχεδιαστής του πιστεύει ότι το δημιούργημά του σύντομα θα ξεπεράσει τα όποια προβλήματα και θα μπορέσει να κυκλοφορήσει έξω.

Είναι μόνο μία από τις εταιρείες που σχεδιάζουν τα ιπτάμενα αυτοκίνητα, αλλά αυτή που κατάφερε να του κάνει το πρώτο test drive με επιτυχία.

Το όχημα μοιάζει σαν μοτοσικλέτα με προπέλες και κινήθηκε στον αέρα κλειστού με δίχτυ χώρου για τέσσερα λεπτά.

Ο επικεφαλής της εταιρείας εξέφρασε την ελπίδα ότι το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» θα γίνει πραγματικότητα το 2023, ενώ παραδέχτηκε ότι είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα της ασφάλειας του οδηγού- πιλότου.

Προς το παρόν, μπορεί να πετάξει για 5 με 10 λεπτά, όμως στόχος είναι τα 30 λεπτά.

Το ιπτάμενο όχημα είναι τόσο μικρό που είναι ιδανικό για πόλη, ενώ δεν έχει «ανάγκη» από αεροδρόμια και πίστες.

Εκτός της ασφάλειας όμως, σημαντικό είναι και το ζήτημα της μπαταρίας, που πρέπει να είναι μεγάλη.

«Αν κοστίζει 10 εκατομμύρια δολάρια, δεν θα το πάρει κανείς. Αν πετά για 5 λεπτά, δεν θα το πάρει κανείς. Αν όλη την ώρα πέφτει, δεν θα το πάρει κανείς», σημείωσε ένας από τους καθηγητές ρομποτικής που εργάζονται για το σχεδιασμό του εγχειρήματος, που έχει πάρει μεγάλη οικονομική στήριξη από την Τράπεζα Επενδύσεων της Ιαπωνίας.