Κορονοϊός: αποσωληνώθηκε η 17χρονη στη Θεσσαλονίκη

Ευχάριστα νέα για το κορίτσι που η περίπτωση του απασχόλησε έντονα τους ειδικούς, καθώς δεν πάσχει από κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Αποσωληνώθηκε σήμερα η 17χρονη που νοσηλεύεται με κορονοϊό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αν η κατάστασή της παραμείνει σταθερή, θα μεταφερθεί σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.

Μέχρι στιγμής η 17χρονη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Σημειώνεται πως η κατάστασή της και η διασωλήνωσή της είχε προβληματίσει έντονα τους γιατρούς καθώς η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία παρά το νεαρό της ηλικίας της και το γεγονός πως δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

