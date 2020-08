Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τρεις αστυνομικοί θετικοί στον ιό

Συναγερμός στην υπηρεσία τους. Απολυμάνθηκαν εγκαταστάσεις και οχήματα, ενώ σε τεστ υποβλήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι τους.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν τρεις αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, στις 24 Αυγούστου είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό δύο αστυνομικοί.

Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των δύο αστυνομικών, όπου εντοπίστηκε ακόμη ένα θετικό κρούσμα σε συνάδελφό τους, με όλα τα υπόλοιπα τεστ να είναι αρνητικά.

Ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες απολύμανσης στην υπηρεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής καθώς και στα υπηρεσιακά οχήματα.

Οι τρεις αστυνομικοί βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς τα συμπτώματα που παρουσιάζουν είναι ήπια.