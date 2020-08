Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: χιλιάδες νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

Αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα 5.453 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, λιγότερα από τα 7.379 που κατέγραψε χθες, Παρασκευή.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των θανάτων από την COVID-19 αυξήθηκε σε 30.602 από 30.596 που ήταν χθες.

Ο αριθμός των νοσούντων με COVID-19 στο νοσοκομείο είναι 4.530 έναντι 4.535 μια μέρα νωρίτερα και ο αριθμός των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκε σε 400 από 387.