Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Ο πιο ανησυχητικός αριθμός είναι των διασηληνωμένων (βίντεο)

Ο καθηγητής πνευμονολογίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους νέους. Τι σημαίνει η υπερσυγκέντρωση κρουσμάτων στην Αττική. Το μήνυμα στους «αρνητές».