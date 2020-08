Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: εφιαλτικά σενάρια για τον αριθμό των θυμάτων τον χειμώνα

Σοκάρει η έκθεση που συνέταξε η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή SAGE της κυβέρνησης.

Η Βρετανία δεν αποκλείεται να θρηνήσει τον χειμώνα σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο μέχρι και 85.000 νεκρούς, αποκαλύπτει έκθεση που συνέταξε η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή SAGE της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το BBC η έκθεση χαρακτηρίζει τις προβολές αυτές ως ένα «λογικό χειρότερο σενάριο».

Η έκθεση αναφέρει ότι στην χειρότερη των περιπτώσεων στην Αγγλία και την Ουαλία ενδέχεται να καταγραφούν 81.000 θάνατοι, άλλοι 2.600 στη Σκωτία και 1.900 στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε περίπτωση που η πορεία βαδίσει προς τα εκεί, τότε σύμφωνα με την έκθεση είναι μονόδρομος να ληφθούν περισσότερα περιοριστικά μέτρα, τα οποία δεν αποκλείεται να μείνουν σε ισχύ μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Στόχος της έκθεσης είναι να προετοιμαστούν καλύτερες οι υπηρεσίες Υγείας αλλά και οι δημοτικές αρχές, καθώς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Στην έκθεση αναφέρεται πάντως ότι πρόκειται για σενάριο και όχι για πρόβλεψη, καθώς και ότι τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς.

Η έκθεση της SAGE υποθέτει ότι τα μέτρα καραντίνας, απομόνωσης και ιχνηλάτησης των επαφών της κυβέρνησης θα είναι αποτελεσματικά μόνον κατά 40% στην αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊού, σε πληθυσμούς εκτός των νοικοκυριών.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σχολιάζοντας την έκθεση που διέρρευσε δήλωσε: «ως λογική κυβέρνηση καταστρώνουμε σχέδια και συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, περιλαμβανομένου και του χειρότερου. Ο σχεδιασμός μας δεν συνιστά πρόγνωση ή πρόβλεψη αυτού που θα συμβεί, αλλά αντανακλά την υπευθυνότητα της κυβέρνησης, που διασφαλίζει ότι είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο».

Μέχρι χθες (28 Αυγούστου) είχαν καταγραφεί 41.486 νεκροί στη Βρετανία από τον κορονοϊό.