Οικονομία

“Πληγή” για τα ταξί ο κορονοϊός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν θα πεθάνουμε από τον κορονοϊό και θα πεθάνουμε από την πείνα», λένε οδηγοί ταξί στην κάμερα του ΑΝΤ1.