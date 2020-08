Κόσμος

Κορονοϊός: Διαδηλώσεις κατά του “ ψέματος” στην Ευρώπη (εικόνες)

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας και των περιοριστικών μέτρων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι πολέμιοι της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού κατέβηκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους σήμερα σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση στο Βερολίνο διαλύθηκε λίγα λεπτά μετά την έναρξή της από την αστυνομία λόγω έλλειψης σεβασμού στην τήρηση της απόστασης μεταξύ των διαδηλωτών.

"Ο κορονοϊός είναι ένα μεγάλο ψέμα", δήλωσε ένας 50χρονος διαδηλωτής στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο N24.

Στο Λονδίνο, χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούσαν "το τέλος της ιατρικής τυραννίας" συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Στο Παρίσι, 200 έως 300 άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν για την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Η Σοφί, μια Παριζιάνα κοντά στα 50, πήγε να διαδηλώσει υπέρ "της ελευθερίας της επιλογής": "Είμαι απλώς μια πολίτης θυμωμένη για τα ελευθεριοκτόνα μέτρα που δεν έχουν ιατρική δικαιολογία".

Στη Ζυρίχη επρόκειτο επίσης να πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση.

Στο κέντρο του Βερολίνου, μόλις είχε αρχίσει η πορεία περίπου 18.000 - 20.000 συμμετεχόντων, σύμφωνα με την αστυνομία, όταν η κινητοποίησή τους χρειάστηκε να σταματήσει. Σχεδόν 3.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί.

"Η ελάχιστη απόσταση δεν τηρείται, παρότι ζητείτο επανειλημμένα" από τις δυνάμεις της τάξης, ανέφερε η αστυνομία, "γι 'αυτό δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παρά να διαλύσουμε τη συγκέντρωση".

Μετά το αίτημα για διάλυση της συγκέντρωσης νωρίς απόγευμα, οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κάθονταν πάνω στο οδόστρωμα, παρέμειναν στη θέση τους και φώναζαν "αντίσταση!", μετά φώναζαν "εμείς είμαστε ο λαός!", ένα σύνθημα που χρησιμοποιεί η ακροδεξιά, και μετά άρχισαν να ψέλνουν τον γερμανικό εθνικό ύμνο.

Χιλιάδες μεταξύ αυτών συνέχισαν να διαδηλώνουν. Ομάδα διαδηλωτών πέταξε πέτρες και μπουκάλια κατά των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Η Μέρκελ πρέπει να φύγει!"

Με τίτλο "γιορτή της ελευθερίας και της ειρήνης", η συγκέντρωση στο Βερολίνο, στην οποία μετείχαν "ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες, αντιεμβολιαστές, συνωμοσιολόγοι ή και υποστηρικτές της άκρας δεξιάς, είναι η δεύτερη του είδους μέσα σε έναν μήνα και ανησυχεί τις αρχές.

Το πλήθος ποικιλόμορφο, κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Η σημαία της ειρήνης και του ουράνιου τόξου και η σημαία της Γερμανίας υψώνονταν δίπλα δίπλα, οι διαδηλωτές φώναζαν επανειλημμένα "Η Μέρκελ πρέπει να φύγει!", το σύνθημα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία κατά της καγκελαρίου.

"Δεν υποστηρίζω την ακροδεξιά. Είμαι εδώ για να προασπίσω τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας", δήλωσε ο 43χρονος Στέφαν, Βερολινέζος, με ξυρισμένο κεφάλι, που φορούσε ένα γκρι μπλουζάκι που έγραφε "Σκέψου, αυτό βοηθάει" με λευκά κεφαλαία γράμματα.

"Πολλοί λένε ότι υπάρχουν μόλις μερικοί της ακροδεξιάς στο δρόμο, αλλά στην πραγματικότητα, είναι αυτοί που οργανώνουν τη διαδήλωση", δήλωσε η Μπελίντα, η οποία μετείχε σε αντιδιαδήλωση που οργάνωσε η ριζοσπαστική αριστερά Die Linke.

Σχεδόν 20.000 πολίτες είχαν συγκεντρωθεί την 1η Αυγούστου στο Βερολίνο σε αντίστοιχη διαδήλωση. Η πορεία τους επίσης διακόπηκε από την αστυνομία για τους ίδιους λόγους που διαλύθηκε και η σημερινή.

Ο δήμος της γερμανικής πρωτεύουσας είχε απαγορεύσει αρχικά την κινητοποίηση για "λόγους δημόσιας υγείας", λόγω της αδυναμίας - κατά τη γνώμη της- να τηρηθεί η απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των διαδηλωτών.

Ωστόσο, το διοικητικό δικαστήριο στο οποίο προσέφυγαν οι διοργανωτές επέτρεψε χθες, Παρασκευή την πραγματοποίηση της διαδήλωσης.

Αυξανόμενη γκρίνια

Αυτή η νέα συγκέντρωση οργανώθηκε μεσούσης της αυξανόμενης δυσαρέσκειας στη γερμανική κοινή γνώμη για τους περιορισμούς που συνδέονται με την πανδημία.

Και αυτό, ακόμη κι αν η Γερμανία αντιστάθηκε μάλλον καλύτερα σε σχέση με τους γείτονές της, και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση του νέου κορονοϊού δεν ήταν ποτέ τόσο αυστηροί, όπως στη Γαλλία ή στην Ιταλία.

Διοργανωτής της διαδήλωσης είναι ο Μίχαελ Μπάλβεγκ, ένας επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής, που δηλώνει ότι δεν ανήκει σε κάποιο πολιτικό χώρο και είναι επικεφαλής του κινήματος Querdenken-711 (Σκεπτόμενοι αντικομφορμιστές-711) που πρωτοεμφανίστηκε στη Στουτγάρδη. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόπειρα απαγόρευσης της συγκέντρωσης "επίθεση στο Σύνταγμα" της Γερμανίας, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην έκφραση.

Οι υποστηρικτές του έχουν εξεγερθεί κατά της "δικτατορίας" των μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, τα οποία θεωρούν ότι καταπατούν τις ελευθερίες τους. Ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο, ένα χρόνο νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία αντιμετωπίζει μια επανεμφάνιση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες, καταγράφοντας καθημερινά περίπου 1.500 νέα κρούσματα κατά μέσο όρο.

Η πανδημία της Covid-19 έχει προκαλέσει τον θάνατο σε τουλάχιστον 838.271 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τότε που εμφανίστηκε ο ιός στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον σημερινό απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Σχεδόν 24,8 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού έχουν διαγνωστεί έως τώρα.