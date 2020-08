Αθλητικά

Στον “αέρα” ο τελικός Κυπέλλου

Νέο κρούσμα κορονοϊού βάζει «βόμβα» στη διεξαγωγή του τελικού, που βρίσκεται και πάλι στον «αέρα».

Νέο κρούσμα κορονοϊού αποκάλυψαν τα τεστ που έγιναν στον Ολυμπιακό, ενόψει του τελικού κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, θετικός βρέθηκε στον τελευταίο έλεγχο ο Αργεντινός Μάξι Λοβέρα, ο οποίος γίνεται ο τρίτος «ερυθρόλευκος» που προσβάλλεται από τον κορονοϊό, μετά τους Σεμέδο και Τζολάκη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, θεωρείται πολύ πιθανή η νέα αναβολή του τελικού, που είναι προγραμματισμένος για αύριο (30/8, 21:00) στο ΟΑΚΑ.