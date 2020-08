Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης: επιστροφή στη Super League με θρίαμβο επί της Ξάνθης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ξάνθη υποβιβάζεται μετά από 31 συνεχείς παρουσίες στην Α΄Εθνική Κατηγορία. Πανηγύρια για την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Την επάνοδό του στη Super League εξασφάλισε πανηγυρικά ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος νίκησε και στον δεύτερο αγώνα μπαράζ τα... πιτσιρίκια της Ξάνθης, αυτή τη φορά με 3-1 στη Ριζούπολη. Με συνδυασμό και με το υπέρ της 1-0 της περασμένης Τετάρτης (26/8) στα Πηγάδια, η «ελαφρά ταξιαρχία» κέρδισε το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία και πλέον... τρέχει για να συγκροτήσει ομάδα, στις δύο εβδομάδες που απομένουν ως την προγραμματισμένη σέντρα του νέου πρωταθλήματος.

Το σημερινό ματς αποτέλεσε το χρονικό ενός... προαναγγελθέντος θανάτου για την Ξάνθη, η οποία παρατάχθηκε στους δύο αγώνες μπαράζ με μόλις δύο παίκτες της πρώτης ομάδας (Μπέντο και Φασίδης) και μοιραία υποβιβάστηκε, για πρώτη φορά μετά από 31 συνεχείς παρουσίες στην Α΄ εθνική/Super League. Από το 1989, όταν κι ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία, η ακριτική ομάδα δεν είχε υποβιβαστεί ποτέ μέχρι σήμερα! Ο σύλλογος της Θράκης αλλάζει έτσι κι αλλιώς σελίδα (και ιδιοκτησιακά) και μένει να φανεί αν θα μπορέσει να επανέλθει γρήγορα στα «σαλόνια».

Η ανωτερότητα του Απόλλωνα ήταν εμφανής από το ξεκίνημα του ματς και στο 14΄ ο Μπεντινέλι αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε ο Καραγκούνης από τον Λεωτσάκο και άνοιξε το σκορ. Στο 28΄ ο Αδαμίδης είδε την κόκκινη κάρτα του Σιδηρόπουλου (ανέτρεψε τον Μπεντινέλι ενώ ήταν τελευταίος παίκτης) και άφησε την Ξάνθη με δέκα παίκτες, ενώ το αυτογκόλ του Τενεκέ στο 36΄ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0. Ο Μπεντινέλι στο 57΄ πέτυχε το τρίτο γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι λίγο αργότερα (61΄) έμειναν και αυτοί με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Λαγού, χωρίς αυτό να αλλάξει κάτι στην προδιαγεγραμμένη εξέλιξη του αγώνα. Απλώς οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 84΄ με πέναλτι που κέρδισε ο Θυμιάνης από τον τερματοφύλακα Αναγνωστόπουλο και εκτέλεσε εύστοχα ο Φασίδης.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Πατράλης, Τσαμπούρης, Αναγνωστόπουλος - Ισαακίδης

Κόκκινες: Λαγός (61΄) - Αδαμίδης (28΄)

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Αναγνωστόπουλος, Τσαμπούρης, Βιτλής, Λαγός, Ρώσση, Φατιόν, Καραγκούνης (46΄ Πατράλης), Μπλάζιτς (79΄ Βάρκας), Κολ, Μπεντινέλι, Ιωαννίδης

ΞΑΝΘΗ (Νίκος Καραγεωργίου): Μπέντο, Ισαακίδης (46΄ Αραμπατζής), Τσιτσεκίδης (79΄ Ερτορούλ), Κοτόπουλος (79΄ Παπαδόπουλος), Λεωτσάκος, Τενεκές, Φακκής (58΄ Μανίσογλου), Φασίδης, Θυμιάνης, Τσιπούρας (46΄ Τσιλιγγίρης), Αδαμίδης.