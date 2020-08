Αθλητικά

Western & Southern Open: “Το πήρε” αήττητος ο Τζόκοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ακόμα τρόπαιο για τον Σέρβο τενίστα, που «προχωρά» αήττητος στο τουρνουά και τη σεζόν.

Με νικητή τον Νόβακ Τζόκοβιτς ολοκληρώθηκε το τουρνουά τένις Western & Southern Open του Σινσινάτι (που φέτος διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στη Νέα Υόρκη), το πρώτο τουρνουά της ATP μετά από διακοπή σχεδόν έξι μηνών λόγω της πανδημίας.

Ο Σέρβος, ο οποίος παραμένει αήττητος μέσα στο 2020, ξεπέρασε την πολύ κακή απόδοση του πρώτου σετ απέναντι στον Καναδό Μίλος Ράονιτς, για να φτάσει τελικά στη νίκη με 1-6, 6-3, 6-4 και να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον συγκεκριμένο τίτλο.

Ο «Νόλε» έφτασε τα 35 τρόπαια σε τουρνουά Masters 1000, ισοφαρίζοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Ράφα Ναδάλ.