Φυτεία με χιλιάδες χασιδόδεντρα που μεταφέρονται με..ελικόπτερο (εικόνες)

Τεράστια χασισοφυτεία εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή. Ελικόπτερα μετέχουν στην επιχείρηση.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ έχει στηθεί τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Τραγάνας και πιο συγκεκριμένα σε δύσβατη δασική έκταση στο σημείο Βίλιζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε τεράστια χασισοφυτεία η οποία αριθμεί πάνω από 5.000 χιλιάδες χασισόδεντρα από 0.90 εκατοστά ως και 3 μέτρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο σημείο βρέθηκαν και παραπήγματα (καλύβες) καθώς και ξηρά τροφή και άλλα ευρήματα που σχετίζονται με τους καλλιεργητές.

Στην επιχείρηση εκρίζωσης των φυτών συμμετέχει και ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να μεταφέρει άτομα -λόγω του δύσβατου σημείου- αλλά και τα φυτά τα οποία κατεβάζει στο γήπεδο της Τραγάνας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν η ΓΕΠΑΔ Στερεάς αλλά και η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας υπό την καθοδήγηση της Γ.Α.Δ.Α.

Πρόκειται για τεράστια επέμβαση καταγραφής και εκρίζωσης των δενδρυλλίων η οποία πραγματοποιείται από το Σάββατο και αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής.

Πηγή: lamianow.gr