Κόσμος

Νεκροί από κατάρρευση διώροφου εστιατορίου (εικόνες)

Φόβοι για πολλούς παγιδευμένους κάτω από τα χαλάσματα. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση ενός διώροφου εστιατορίου χθες Σάββατο στην πόλη Λινφέν, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 9:40 το πρωί (τοπική ώρα) ενώ συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής παρευρίσκονταν σε γεύμα γενεθλίων ενός 80χρονου στο εστιατόριο στο χωριό Σενζουάνγκ στην κομητεία Σιανγκφένγκ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.



Μέχρι τις 19:00 χθες απόγευμα (τοπική ώρα), 45 άνθρωποι είχαν ανασυρθεί από τα συντρίμμια του διώροφου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών, επτά σοβαρά τραυματισμένων και 21 ελαφρώς τραυματισμένων, ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης.



Εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Πάνω από 710 άτομα συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πυροσβεστών, ντόπιων κατοίκων και εκπαιδευμένων σκύλων.



Οι τοπικές αρχές έστειλαν περισσότερους από 100 γιατρούς και 15 ασθενοφόρα στο σημείο της καταστροφής.

Τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.