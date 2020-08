Ζώδια

Τα ζώδια και οι μικρές, καθημερινές αναποδιές

Πως τις αντιμετωπίζουν τα ζώδια και ποια από αυτά τις αντέχουν...

Αυτός είναι ο γνωστός νόμος του Μέρφυ, που για κακή μας τύχη αρκετές φορές λειτουργεί.. Έτσι, όταν έχεις μόλις βγει από το κομμωτήριο αρχίζει να βρέχει, όταν χρειάζεσαι κατεπειγόντως να στείλεις ένα mail τότε η σύνδεση σου κάνει… νερά, όταν έχεις καλεσμένους το γλυκό είναι αποτυχία..

Όταν τα πράγματα έρχονται στραβά στον Κριό, ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Πάντως όχι το Κριάρι, που θα εκδηλώσει την τσαντίλα του με τόσα ντεσιμπέλ, ώστε να ακουστούν ως τα ουράνια. Καθώς έχει την τάση να τα παίρνει όλα προσωπικά, αυτό ισοδυναμεί με ευθεία επίθεση της μοίρας εναντίον του. Και, για να της δείξει αυτός, θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα ξεχαρβαλώνοντας ακόμα περισσότερο ό,τι το χαλασμένο και λούζοντας με κοσμητικά επίθετα τον οποιονδήποτε σχετικό με το όλον ζήτημα. Ή και απλό περαστικό, κι αυτός του κάνει. Και μετά θα του περάσει και θα ζήσει αυτός καλά και οι γείτονες με τα νεύρα τσατάλια.

Με το που θα συμβεί μια στραβή, ο Ταύρος, ένα από τα πιο πεισματάρικα ζώδια, θα βάλει μπρος το ενσωματωμένο στον εγκέφαλό του κομπιουτεράκι, που υπολογίζει έστω και κατά προσέγγιση την οικονομική ζημιά του γεγονότος. Από αυτή θα κριθεί σε μεγάλο μέρος η συνολική του αντίδραση, ένεκεν του ότι, αν όντως η αναποδιά συνοδεύεται από χρηματικό τίμημα, το κακό μικρό δεν το λες σε καμιά περίπτωση. Αν πάλι το συμβάν του προκύψει προσφορά του καταστήματος, θα επανακτήσει την αισιοδοξία του και θα επιδιώξει να επαναφέρει όσο το δυνατόν πιο άμεσα τα πράγματα στην προηγούμενή τους κατάσταση. Και θα γευτεί ενδεχομένως μια μικρή απογοήτευση, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συχνά είναι αδύνατον.

Ο Δίδυμος, που παρεμπιπτόντως θεωρείται ένα από τα πιο έξυπνα ζώδια, είναι αυτός που θα χαρακτηρίσει «ενδιαφέρον» κάτι, που πολλοί άλλοι θα το έλεγαν καθαρή γκαντεμιά. Εκείνον όμως αφενός τον βγάζει από τη ρουτίνα και τον μπάζει στην περιπέτεια, αφετέρου του δίνει μια ωραία ιστορία να διηγηθεί. Και μάλιστα αν την τραβήξει κι από τα μαλλιά, όπως συνηθίζει («ό,τι και να σου πω είναι λίγο»), έχει εξασφαλισμένη την πολυπόθητη προσοχή του ακροατηρίου του. Όσο για το τι θα κάνει επί του πρακτέου, απλώς θα βάλει το μυαλό ή τις γνωριμίες του να δουλέψουν και θα αποκαταστήσει τα πράγματα. Και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας;

Ο Καρκίνος, που δεν θεωρείται και από τα πιο σθεναρά ζώδια, δεν αντέχει καθόλου τα χτυπήματα της ζωής. Επιπλέον θεωρεί ως χτυπήματα ακόμα και τα γεγονότα που για τον περισσότερο κόσμο θα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα («έμεινα χωρίς ηλεκτρικό μια ολόκληρη ώρα, το φαντάζεσαι;»). Αντιμετωπίζει το κάθε γεγονός σε συνάρτηση με τις αντιδράσεις του περιγύρου του, δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά, βρίσκει ευκαιρία να αξιολογήσει ποιος από τους πέριξ θα του συμπαρασταθεί στην εν λόγω συμφορά και ποιος όχι. Έλλειψη συμπαράστασης θα θεωρηθεί και να του υποτιμήσουν το μέγεθος της εν λόγω συμφοράς. Γιατί πώς να το κάνουμε, μια μικρή δόση δράματος είναι για τον Καρκίνο το αλατοπίπερο της ζωής. Συγνώμη, αλλά δεν γίνεται να του το χαλάνε.

Ένας Λέων, το δεύτερο και πιο σταθερό από τα ζώδια της φωτιάς, προσπαθεί να διατηρεί το γόητρό του ανεξαρτήτως των περιστάσεων, όσες αναποδιές κι αν τον κερνά η ζωή. Διότι περί ενός κεράσματος πρόκειται και τίποτα περισσότερο. Δεν θα δώσει σε κανέναν τη χαρά να τον δει πτοημένο από οποιαδήποτε γκαντεμιά. Μπορεί να εκνευριστεί για το θράσος των πραγμάτων να εξελιχθούν με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο, αλλά δεν θα κατέβει σε επίπεδο κατινιάς, να κλαίγεται και να κάνει υστερίες. Αυτά τα αφήνει για άλλα ζώδια, αφού πώς να το κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια σ’ αυτό τον έρμο ζωδιακό. Και ο Λέων δεν πρόκειται να δείξει ποτέ ότι βγήκε χαμένος σε μια κατάσταση.

Ο Παρθένος (και κρίμα δηλαδή για τα υπόλοιπα προσόντα του) συχνά αποδεικνύεται ο πρωταθλητής της γκρίνιας σε σχέση με τα άλλα ζώδια..Ιδιαίτερα οι ξαφνικές αναποδιές του προσφέρουν τη δυνατότητα να αναδείξει όλη την γκάμα του ταλέντου του σε αυτό το ευγενές σπορ. Θα χρησιμοποιήσει το περιβόητο αναλυτικό μυαλό του για να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες που έχει ένα δυσάρεστο γεγονός στο να εξελιχθεί σε μια παντελώς αξεπέραστη τραγωδία. Θα έχει πάει και θα έχει γυρίσει από την κόλαση καμιά δεκαριά φορές, μέχρι να ξαναδουλέψει το μπλοκαρισμένο λαπ-τοπ ή να τον διαβεβαιώσει ο υδραυλικός πως δεν χρειάζεται να αλλάξει όλους τους σωλήνες του σπιτιού. Πολύ κακό για το τίποτα –μα, εντελώς όμως!

Ο Ζυγός, που είναι ίσως αυτός που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη από όλα τα ζώδια για ηρεμία και ισορροπία στη ζωή του, θέλει να περνιέται για αισιόδοξη ψυχή, γιατί αυτό του δίνει την αίσθηση πως βρίσκεται σε μεγαλύτερη αρμονία με απαξάπασα την πλάση. Προσπαθώντας όμως να βλέπει τα γεγονότα μέσα από τα αγαπημένα του ροζ γυαλιά, καμιά φορά χάνει και ο ίδιος το μέτρο των πραγμάτων. Η ερώτηση που θέτει στον εαυτό του «Και δηλαδή είναι καλό τώρα αυτό;» σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς εσωτερικών ερωταποκρίσεων που τον μπερδεύουν ακόμα περισσότερο, στερώντας του την αμεσότητα της αντίδρασης. Μέχρι που να πάρει μπρος η λογική του και να του υποδείξει πως πραγματικά, μερικές φορές η προαναφερθείσα πλάση μπορεί να γίνει ένα αναμφισβήτητα δυσαρμονικό μέρος για να ζει κανείς.

Σαν λάτρης των συνωμοσιών, αφού θεωρείται ένα από τα καχύποπτα και μυστικοπαθή ζώδια, ο Σκορπιός θα τις αναζητήσει πίσω από κάθε ενοχλητικό γεγονός που του συμβαίνει, ακόμα κι αν πρόκειται για τη νεροποντή που τον καθήλωσε σε ένα πλημμυρισμένο πεζοδρόμιο. Έχει μια κάποια τάση να θεωρεί πως τον επιβουλεύονται οι πάντες και τα πάντα, μέχρι και τα φυσικά φαινόμενα και πως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα γαρνιτούρα στα γεγονότα, δίνοντάς τους σασπένς και ευρηματικές διαστάσεις. Αν είναι να αντιμετωπίσει μια αντιξοότητα, αυτή δεν θα είναι μια απλή γκαντεμιά, αλλά ένα δύσκολο γύρισμα της μοίρας. Αυτό θα κάνει και το ξεπέρασμα της ακόμα πιο θριαμβευτικό και γλυκό, σαν την ανάπαυση του πολεμιστή.

Θεωρητικά ο Τοξότης, ένα από τα πιο αισιόδοξα ζώδια, έχει ανοσία στις αναποδιές. Ακόμα κι αν του προκύπτουν, θα πρέπει να αντιδρά χαρωπά και αισιόδοξα. Στην πράξη βέβαια δεν συμβαίνει πάντα αυτό, αλλά αν ξέρει από αστρολογία, γνωρίζει και πως δεν δικαιούται να γκρινιάζει στον βαθμό που το κάνουν οι υπόλοιποι. Έτσι, θυμάται πάντα (ή τουλάχιστον το προσπαθεί) να βλέπει πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής, τις καλές προθέσεις των ανθρώπων και το πορτοφόλι του μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει να αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση μέσα από ένα θετικό πρίσμα. Φερ’ ειπείν, μανούλι η νοσοκόμα στα επείγοντα, όπου κατέληξε με γαστρεντερίτιδα. Όλα μια ιδέα είναι, άλλωστε.

Στον Αιγόκερω, το τρίτο και ίσως το σοβαρότερο από τα ζώδια της Γης, τη σπάει το γεγονός ότι όχι μόνο του συνέβη κάτι ενοχλητικό ή δυσάρεστο, αλλά οφείλει να φανεί δυναμικός και ψύχραιμος, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ακόμα κι αν είναι εξοργισμένος και αγχωμένος όσο δεν παίρνει άλλο. Και το οφείλει πρωτίστως στον εαυτό του, για να επιβεβαιώνει διαρκώς την εικόνα του νικητή, απέναντι σε οποιαδήποτε αναποδιά. Είναι κάτι που ο ίδιος το βλέπει σαν ένα προσωπικό στοίχημα και όλοι οι υπόλοιποι σαν μία ακόμη αιγοκερίσια εμμονή. Πάντως, ό,τι κι αν συμβεί, θα το αντιμετωπίσει με την προσήκουσα γενναιότητα, τιθασεύοντας όλες τις μη κολακευτικές για τον ίδιο αντιδράσεις όσο καλύτερα μπορεί, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία κάθε φορά.

Ο Υδροχόος, ένα από τα «φευγάτα» ζώδια, είναι άνετος με τις μικρο-αναποδιές, γιατί το έχει φιλοσοφήσει. Μέσα στο ευρύτερο κοσμικό σχέδιο, τι βαρύτητα μπορεί να έχει η δική του μικρή προσωπική αντιξοότητα; Όχι πως δεν θα γκρινιάξει, σαν κάθε φυσιολογικό παιδί. Θα κατεβάσει κι αυτός τα σχετικά καντήλια του, αλλά θα γρήγορα θα μετατοπίσει το focus στη γενικότερη εικόνα του βασανισμένου κόσμου μας, μπροστά στην οποία η δική του συμφορούλα είναι αμελητέα. Και εφόσον κάποια πράγματα μπορούν, με τη σχετική προσπάθεια, να αποδοθούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ή στις σπασμωδικές αντιδράσεις του διεθνούς κεφαλαίου μπροστά στην προέλαση των τζιχαντιστών, τι να του πει τώρα ένα κινητό που τα ’φτυσε;

Ο Ιχθύς, καθώς ανήκει στα ζώδια που έχουν μεγάλη διαίσθηση, έχει προμαντέψει όλες τις καταστροφές πριν ακόμα συμβούν, οπότε το να πραγματοποιηθούν δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Ή μάλλον το να γίνουν, είναι πάντα υποδεέστερο της φαντασίας του. Τις έχει οραματιστεί με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια και έχει εμπλουτίσει το ρεπερτόριό του ακόμα και με την καταστροφή όλου του πλανήτη. Οπότε τι να του κάνει, π.χ., ένας σπασμένος σωλήνας του νερού που του πλημμύρισε το μπάνιο. Σιγά τώρα… Όχι πως δεν θα κλαφτεί δεόντως όταν έρθει η πικρή εκείνη ώρα, αλλά θα το κάνει περισσότερο για να μαζέψει εθελοντές πρόθυμους να τον βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Παριστάνει τον αδύναμο αλλά, μεταξύ μας, έχει απίστευτη κρυφή δύναμη.

Πηγή: astrologos.gr