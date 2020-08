Κοινωνία

Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ (εικόνες)

Τρόμος στο Βασιλικό από την έκρηξη. Τουλάχιστον 11.000 ευρώ βρέθηκαν πεταμένα στο δρόμο!

Τον τρόμο σκόρπισαν λίγο πριν τις 4:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (29-08-2020) στo Βασιλικό Χαλκίδας, τουλάχιστον τρεις άγνωστοι ληστές, οι οποίοι ανατίναξαν με εκρηκτικό μηχανισμό ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο στην είσοδο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, στην οδό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου.

Σύμφωνα με το eviazoom.gr, τοποθέτησαν άγνωστη εκρηκτική ύλη στο ΑΤΜ και προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να διαλυθεί το αυτόματο μηχάνημα και ο εσωτερικός χώρος των ΕΛΤΑ, ενώ υπέστη σοβαρές ζημιές και παρακείμενο κτίριο.

«Σήκωσαν» όσα χρήματα υπήρχαν μέσα στο μηχάνημα (δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το ποσό) και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Κατά την διάρκεια των ερευνών της Ασφάλειας Χαλκίδας βρέθηκαν πεταμένα στο δρόμο περίπου 11.000 ευρώ που προέρχονται από το ΑΤΜ.

