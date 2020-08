Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποιες χώρες έχουν πληγεί περισσότερο

Σαρώνει ο κορονοϊός. Ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα από 25 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί επισήμως σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά στην αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με απολογισμό των πρακτορείων AFP και Reuters βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που υπάρχουν μέχρι σήμερα στις 07:20 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά τουλάχιστον 25.029.250 κρούσματα της covid-19 έχουν εντοπιστεί επισήμως σε όλο τον κόσμο και 842.915 θάνατοι.

Σχεδόν 4 στα 10 κρούσματα έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, τις δύο χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο: 5.960.652 κρούσματα και 182.760 θάνατοι στις ΗΠΑ και 3.846.153 κρούσματα και 120.262 θάνατοι στη Βραζιλία.

Στο μεταξύ, εδώ και περισσότερο από τρεις εβδομάδες ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων στην Ινδία ξεπερνά αυτόν που εντοπίζονται σε ΗΠΑ και Βραζιλία, με τη χώρα να καταγράφει σήμερα αρνητικό, παγκόσμιο ρεκόρ ημερήσιων μολύνσεων, 78.761.