Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Αναβολή και αναζήτηση νέας ημερομηνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον κορονοϊό κι άλλος παίκτης των "ερυθρολεύκων". Οι σκέψεις της ΕΠΟ για την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Nέα ημερομηνία για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας αναζητά η ΕΠΟ, που ενημέρωσε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την αναβολή του προγραμματισμένου για απόψε (21:00/ΟΑΚΑ).

Όπως είναι γνωστό από χθες το βράδυ, θετικός βρέθηκε στις τελευταίες εξετάσεις για κορονοϊό ο Αργεντινός Μάξι Λοβέρα, τρίτος «ερυθρόλευκος» που προσβάλλεται από τον ιό, μετά τους Σεμέδο και Τζολάκη.

Έτσι με βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου, όλοι οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του επιτελείου του Ολυμπιακού θα πρέπει να υποβληθούν ξανά σε τεστ μετά από 48 ώρες και στο μεσοδιάστημα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα.

Ο προβληματισμός στην ΕΠΟ σχετικά με την εξεύρεση νέας ημερομηνίας, αφορά το γεγονός ότι αυτή εβδομάδα συγκεντρώνονται οι διεθνείς για τα ματς της εθνικής στο Nations League, ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η έναρξη του πρωταθλήματος.